قبل موقعة البصرة.. العراق يخسر 5 لاعبين وكوريا تبدي ارتياحها

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، بغياب خمسة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية في الخامس من الشهر الجاري على ملعب البصرة الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بسبب الحرمان والإصابة.

وذكر مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، أن الغيابات تشمل هداف المنتخب أيمن حسين وقلب الدفاع ريبين سولاقا نتيجة الحرمان وتراكم البطاقات، فيما سيغيب كل من منتظر الماجد ومصطفى سعدون وزيدان إقبال بداعي الإصابة.

وأضاف المصدر، أن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد منح اللاعبين راحة اليوم الأحد، بهدف تخفيف الجهد التدريبي، وشملت الراحة جولة ترفيهية في مدينة البصرة لتعزيز روح الألفة بين اللاعبين والجهاز الفني.

في المقابل، أبدى الوفد الإداري الكوري الجنوبي الذي زار ملعب البصرة الدولي إعجابه ورضاه التام بالملعب الذي سيحتضن اللقاء.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن فندق "كراند ميلينيوم" في البصرة خُصص لإقامة وفد المنتخب الكوري، كما تم تخصيص ملعب تدريب مناسب وتوفير وسائل نقل لائقة للبعثة. وأضاف أن الوفد الكوري سيصل يوم الاثنين مباشرة من كوريا الجنوبية، حيث ستهبط طائرتهم الخاصة في مطار البصرة الدولي.

وأشار ناصر إلى أن جميع الجهات العراقية المساندة للاتحاد تتعاون لإظهار المباراة بأبهى صورة، مؤكداً تجهيز كل متطلبات واحتياجات المنتخب الكوري.

وفي السياق ذاته، قال نجم منتخب كوريا الجنوبية هوانغ هي تشان في تصريح لوسائل إعلام كورية اطلعت عليه شفق نيوز، إن "السفر إلى العراق سيكون صعباً، وقد أردت الحصول على بعض النصائح، فتواصلت مع زميلي السابق (كي سونغ) وسألته عن العراق، فقال لي إنهم لم يسبق لهم السفر إلى هناك مع المنتخب".

وأضاف هي تشان: "نتوقع أن تكون المهمة شاقة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو حصد النقاط، ولأنها مباراة مهمة ومصيرية من أجل النهائيات، نريد أن نظهر أمام العراق بأفضل شكل ممكن خلال اللقاء الحاسم بالنسبة لنا".

في السياق، التقى وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، القنصل الكوري الجنوبي في بغداد، دونك من شين، ورافقه في جولة استطلاعية للمدينة الرياضية في البصرة، وملعب جذع النخلة الذي سيحتضن لقاء العراق ونظيره الكوري يوم الخميس المقبل.

من جهته، عبّر القنصل عن إعجابه بالمدينة الرياضية وما تضمه من خدمات حديثة ومثالية لاستضافة البطولات الكبيرة، مؤكداً أنه خرج بانطباع إيجابي على جميع الجوانب الأمنية واللوجستية والفنية قبل المباراة، وأشاد بالحداثة والتصميم العصري للمدينة الرياضية والبصرة بصورة عامة.