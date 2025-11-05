قبل مواجهتي الإمارات.. أرنولد يصل بغداد وتأجيل تجمع المنتخب لعدم الجهوزية

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يصل مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد إلى العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الذهاب والإياب المقبلتين أمام الإمارات والمقررتان في 13 و18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما كشف عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم أن تجمع المنتخب تأجل لـ"عدم الجهوزية إدارياً".

وذكر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز أن "المدرب الأسترالي غراهام أرنولد سيصل إلى بغداد اليوم استعداداً لتجمع المنتخب، حيث سيناقش مع اتحاد الكرة قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الذهاب والإياب المقبلتين أمام الإمارات".

‏وأشار بحر العلوم إلى أن "الاتحاد قرر تأجيل التجمع الذي كان مقرراً يوم غد الخميس في بغداد إلى بعد غد الجمعة لعدم الاستعداد بشكل أمثل ولأمور إدارية".

‏وأوضح أن "التجمع سيشمل تواجد لاعبي المنتخب الوطني المحليين، أما اللاعبين المحترفين فهم سينضمون إلى المنتخب لاحقاً قبل المباراتين".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف عن موعد مباراتي المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي ضمن الدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويستضيف منتخب الإمارات نظيره العراقي في مواجهة الذهاب، على ملعب محمد بن زايد، عند الساعة الثامنة من مساء الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

بينما يحل المنتخب الإماراتي ضيفاً على المنتخب العراقي في مواجهة الإياب، على أرض استاد البصرة الدولي، عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق يوم 18 من الشهر الجاري.

وسيتأهل الفائز منهما بمجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.