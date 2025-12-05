قبل مواجهتهما غداً.. مدرب السودان: مواجهة العراق صعبة وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية

شفق نيوز- الدوحة

أكد مدرب المنتخب السوداني، كواسي أبياه، يوم الجمعة، أن المنتخب العراقي "قوي" ومواجهته غداً ستكون "صعبة وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية، فيما طمأن الكادر الفني لمنتخب العراق "الاستعداد التام" لمباراة الغد.

وقال المساعد الفني للمنتخب العراقي، رينيه مولينستين، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غد السبت الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتخب السودان يُعد فريقاً محترماً ومباراة الغد مهمة للغاية، والجهاز الفني يتعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل".

وأشار إلى أن "المنتخب السوداني يمتلك أسلوب لعب خاصة به، والعمل جارٍ على تعطيل هذا الأسلوب وفرض طريقة لعب المنتخب العراقي".

وأضاف مولينستين، أن "الفريق خرج من مباراة قوية أمام البحرين، ويواجه الآن تحدياً كبيراً في تهيئة اللاعبين للتعامل مع ضغط المباريات المتقارب".

كما دعا إلى السماح بتسجيل لاعبين جدد خلال المباريات المقبلة، نظراً للجهد الكبير المبذول في البطولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا يخص العراق فقط بل يشمل جميع المنتخبات المشاركة.

وشدّد على عدم وجود ما يستدعي تغيير أسلوب لعب المنتخب، إذ إن اللاعبين "قادرون على تنفيذ التعليمات بالشكل الأمثل".

وختم حديثه بالتأكيد على أن البطولة تمثل فرصة مثالية لمتابعة أداء اللاعبين ومعرفة مدى استجابتهم للأفكار التدريبية.

من جانبه، قال مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، إن "منتخب السودان منتخب جيد ويمتلك عناصر جيدة".

وبخصوص مشاركته، قال حسين إنه "جاهز تماماً لخوض مباراة الغد أمام السودان"، مؤكداً أنه يشعر "بحالة بدنية جيدة ويستعد لتقديم أفضل ما لديه".

وأوضح أن الإصابة التي تعرّض لها في لقاء البحرين كانت شداً عضلياً ناتجاً عن ابتعاده عن أجواء الدوري وخوض المباريات بفترات متباعدة، مشيراً الى أنه تجاوز هذه المشكلة وأصبح "في جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد استشارة الطبيب".

وأكد أن الإعلام والجمهور يشكلان دعماً كبيرا للمنتخب، مشدداً على أن حضورهم ضروري في هذه البطولة المهمة، خصوصاً وأن العراق "أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب".

وأشار إلى أن "إشراك عدد من اللاعبين الجدد جاء لمنحهم فرصة اكتساب الخبرة"، موضحاً أن "الهدف الأول والأخير للمنتخب هو التأهل إلى كأس العالم مطلع شهر نيسان".

وفي الجانب الآخر، أكد مدرب منتخب السودان كواسي أبياه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة العراق، أن مباراة الغد ستكون صعبة نظراً لقوة المنتخب العراقي وامتلاكه لاعبين مميزين.

وأوضح أن لكل مباراة ظروفها، مشدداً على ضرورة تحمل اللاعبين للمسؤولية أمام منافس قوي مثل العراق.

وقال عن الظروف الصعبة التي يعيشها السودان، حيث يغيب الدوري المحلي منذ ثلاثة أعوام، إنه يعوّل على "التزام اللاعبين وروحهم القتالية ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير السودانية".

وكشف أبياه، عن أن الحارس منجد النيل تعرّض للإصابة، لافتاً إلى أن "قرار مشاركته في المباراة سيحسم يوم غد".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا العراق والسودان غداً، في مباراة هي الثانية للمنتخبين ضمن مشوار بطولة كأس العرب قطر 2025.