قبل مواجهة مصر.. نجم المنتخب الأسترالي يعتنق الإسلام

شفق نيوز- متابعة

أعلن مهاجم المنتخب الأسترالي، تيتي ينغي، اعتناقه الإسلام، قبل ساعات من المواجهة المنتظرة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره المصري في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقال ينغي، في تصريحات إن بداية رحلته مع الإسلام كانت خلال زيارة إلى أحد المساجد في مدينة أديلايد بدافع الفضول، إذ أراد التعرف على أجواء المسجد ومشاهدة المسلمين أثناء أداء الصلاة، مؤكداً أن تلك الزيارة شكّلت نقطة تحول في مسيرته الفكرية والروحية.

وأوضح المهاجم الأسترالي أنه التقى الداعية الإسلامي الزيمبابوي مفتي إسماعيل مينك، الذي كان يلقي خطبة الجمعة في المسجد، وبعد حديث دار بينهما، سأله مينك إن كان قد نطق بالشهادتين، وعندما أجاب بالنفي، دعاه إلى النطق بهما، ليُعلن إسلامه داخل المسجد.

وأشار ينغي، إلى أن قراره لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء بعد فترة من البحث والاطلاع والتأمل، انتهت بقناعة تامة باعتناق الدين الإسلامي.

ويبلغ تيتي ينغي من العمر 26 عاماً، وهو من مواليد مدينة أديلايد الأسترالية، وينتمي إلى أسرة تعود جذورها إلى جنوب السودان قبل أن تستقر في أستراليا.

ويُعد من أبرز مهاجمي المنتخب الأسترالي، كما يدافع حالياً عن ألوان نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، الذي أنهى الموسم الماضي وصيفاً لدوري أبطال آسيا للنخبة.