قبل مواجهة ألباسيتي.. هانزي فليك حزين لغياب رافينيا

شفق نيوز- متابعة

عبر مدرب فريق برشلونة هانزي فليك، يوم الاثنين، عن حزنه للإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق رافينيا، والتي ستبعده عن مواجهة الفريق المرتقبة ضد ألباسيتي يوم غد الثلاثاء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، تحدث هانز فليك عن عدة ملفات مهمة، أبرزها حالة تير شتيجن، تطور لامين يامال وبالدي، ومستقبل بعض اللاعبين، وإدارة دقائق اللعب، وسوق الانتقالات الشتوية، مؤكدًا ثقته في المجموعة ورغبته في رؤية التزام وعقلية تنافسية عالية داخل الملعب.

وتابع فليك: "كما قلت سابقًا، مباريات كأس الملك دائمًا تكون خاصة، ولهذا السبب نحبها. أحيانًا تحمل نتائج غير متوقعة، وألباسيتي لا يملك ما يخسره، بل كل شيء يمكن أن يربحه.

وأضاف: "نحن نحلل خصومنا باستمرار، وما قدمه ألباسيتي أمام ريال مدريد كان ممتازًا. الأهم هو كيفية بدايتنا للمباراة وبالعقلية الصحيحة. علينا تعديل بعض التفاصيل البسيطة".

وتابع قائلاً: "كنت سعيدًا جدًا بأدائنا أمام إلتشي، لكننا أهدرنا فرصًا واضحة. لا نبحث عن الكمال بل عن التطور، ومنذ مباراة تشيلسي نسير خطوة بخطوة ونرفع المستوى. اللاعبون الأساسيون يقدمون أداءً رائعًا، وغدًا نحتاج عقلية سليمة والفوز بالالتحامات الثنائية".

وعن خبر إصابة تير شتيجن، قال فليك: "علمت للتو بإصابته ولم أتحدث إليه بعد. أشعر بالأسف لأجله، وعلينا انتظار نتائج الفحوصات لمعرفة الوضع بشكل أوضح، لم أتحدث معه أو مع ديكو، وسمعت الخبر للتو. علينا الانتظار لنرى ما الذي سيحدث".

وعن حالة رافينيا البدنية أوضح فليك: "بصراحة، أنا غير سعيد بهذا الوضع. رافينيا لاعب مهم جدًا لنا، وسنرى ما الذي يحتاج إلى تغييره، وما الذي نحتاج نحن إلى تعديله. نحن الآن في جزء حاسم من الموسم ونحتاج الجميع، وغيابه عن اللعب ليس أمرًا جيدًا".

وعن تقيّم سوق الانتقالات الشتوية، بين فليك: "نحن راضون عن الوضع الحالي. لم أكن سعيدًا برحيل درو، لكن لم يكن بإمكاني فعل شيء. أنا سعيد لأن وجود الجميع في أفضل حالاتهم سيجعل اختيار التشكيلة الأساسية صعبًا، وهذا أمر إيجابي. لقد قمنا بواجبنا على أكمل وجه".

وعن مشاركة غافي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لفت فليك إلى أنه "سنسير خطوة بخطوة. الأهم هو أن يحافظ على هدوئه ويتعامل مع الأمور تدريجيًا. أمامه مسيرة طويلة ويريد اللعب لسنوات عديدة، لذلك من المهم استعادة لياقته بشكل متدرج. نحن نهتم به كثيرًا".

وعن مستقبل راشفورد مع الفريق، أضاف فليك: "أعتقد أنه يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا. نركز دائمًا على الأهداف والتمريرات الحاسمة لأن هناك دائمًا مجالًا للتحسن. سرعته ومهارته يمكن أن تقدما لنا الكثير. أنا سعيد به، لكن إمكانياته أكبر مما يقدمه حاليًا. الأمر يتعلق بالعقلية والالتزام في التدريبات، والسعي المستمر للتطور".

وعن لامين يامال وبالدي، قال فليك: لامين يستمتع كثيراً بلعب كرة القدم. هناك لاعبون يقدمون أفضل ما لديهم. ربما أستطيع أن أخص بالذكر بالدي. ما يفعله ممتاز، لكن لديه القدرة على التطور. هذا ما نعمل عليه. سيكون إضافة رائعة للمنتخب الوطني؛ فهو يؤدي عملاً رائعاً".

وعن تجديد عقد فيران توريس، لفت فليك إلى أنه: "لدينا لاعبون رائعون، والأجواء مذهلة. إنهم زملاء ورفاق وأصدقاء. إذا أحسنا إدارة الأمور، فسيكون الوضع ممتازًا. أنا سعيدٌ جدًا بجميع اللاعبين، لكن هذا قرار النادي. علينا التفكير في المستقبل. من المهم الإبقاء على اللاعبين ودراسة كيفية مساعدتهم لنا في المستقبل. هذه مهمة ديكو".

وعن مساهمات البدلاء، أوضح فليك: "نحن في حالة معنوية رائعة. ليس من السهل الحصول على مكان في هذا الفريق. لدينا أحد عشر لاعباً أساسياً، لكن خمسة منهم سيكملون المباراة وسيكونون في غاية الأهمية. يجب أن يكون الجميع جاهزين عندما يحين دورهم للنزول إلى أرض الملعب".