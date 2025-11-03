قبل مواجهة تراكتور الإيراني.. تعرف على تشكيلة الشرطة العراقي

شفق نيوز- طهران

‏‏أعلن مدرب فريق نادي الشرطة المصري مؤمن سليمان، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيلة فريق الشرطة العراقي لمواجهة تراكتور الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال أندية آسيا 2.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، واللاعبون ريوان أمين ومهدي أصحابي ومصطفى سعدون وأحمد يحيى ودومنيك ميندي وعبد الرزاق قاسم وحسين علي وأحمد فرحان وليون اتيبا ومحمود المواس.

وتقام المواجهة على ملعب يادغار إمام في مدينة تبريز الإيرانية، حيث يأمل الشرطة في تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يأتي تراكتور في المركز الخامس برصيد خمس نقاط.

وسيغيب عن صفوف الشرطة اللاعب بسام شاكر بسبب إصابة تعرض لها مؤخراً خلال مباراة فريقه أمام الكرمة في دوري نجوم العراق.

ومن المقرر أن تنقل المباراة حصرياً عبر قنوات beIN Sports وقنوات الكأس القطرية، إضافة إلى منصات البث الرقمي التابعة لهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.