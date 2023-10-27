قبل مواجهة الكهرباء .. مدرب الميناء في "موقف لا يُحسد عليه": لا أعرف أسماء اللاعبين

شفق نيوز/ اكد المدرب المساعد لنادي الميناء مؤيد جودي، أنه سيقود مباراة الميناء امام ضيفه الكهرباء في الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، فيما بيّن أنه يجهل أسماء لاعبي فريقه الذين سيخوضون المباراة.

وقال مؤيد جودي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "وضع الفريق أصبح حرجاً جداً بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم السماح بلعب لاعبي الميناء الذين تم التعاقد معهم حديثا لهذا الموسم".

وأضاف، أنه "اضطر لإشراك لاعبين من فئة شباب النادي، وزجهم بلقاء اليوم لتمثيل كرة الميناء إلى جانب عدد من لاعبي الخط الأول الذين يحق لهم تمثيل الفريق لان عقودهم سابقة ولم يتم التعاقد معهم حديثا ليكون عدد الفريق 16 لاعباً".

واشار جودي الى انه "وافق على قيادة الفريق لإنقاذ الادارة، وعدم وضعها في موقف حرج ولاسيما ان الادارة طلبت من اتحاد الكرة تأجيل المباراة، لكنها رفضت مما اضطررنا للعب بهذا الخليط من الشباب والمتقدمين"، مبينا انه "سيعاني صعوبة في قيادة الفريق ، ولاسيما انه حتى يجهل اسماء اللاعبين الشباب الجدد الذين تم ضمهم للفريق".

وكان مدرب الفريق قحطان جثير رفض قيادة الفريق في حال عدم حل إدارة الميناء مشكلة قرار الاتحاد الدولي القاضي بحرمان النادي من تمثيل اللاعبين المتعاقدين الجدد مع الميناء هذا الموسم وذلك على خلفية شكاوى لاعبين محترفين رفعوا للاتحاد الدولي مطالبين بمستحقاتهم المالية التي لم تسددها ادارة الميناء لحد الآن.