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قبل مغادرته لإسبانيا.. تفاصيل جديدة عن المنتخب العراقي 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-03T08:58:41+0000
قبل مغادرته لإسبانيا.. تفاصيل جديدة عن المنتخب العراقي 

شفق نيوز / كشفت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تفاصيل تواجد اللاعبين العراقيين داخل المنتخب، فيما بينت كيفية تنظيم تأشيرات دخول البعثة إلى اسبانيا.  

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد لوكالة شفق نيوز إن "الاصابة التي تعرض لها اللاعب حسن كريم غير مقلقة، وان اللاعب أيمن حسين سيغادر الى قطر اليوم للالتحاق بناديه المرخية بطلب من ادارته، بينما سيبقى أمجد عطوان في تدريبات المنتخب بعد موافقة ناديه الشمال القطري على بقائه".

وأضاف عماد إن "أيمن حسين سيلتحق بالمنتخب في اسبانيا من قطر مع عدد من اللاعبين المحترفين الذين يلعبون مع اندية خارجية مختلفة".

وتابع المنسق الاعلامي أن "المنتخب الوطني سيدخل اختباره الاول في مباراة ودية امام الكهرباء السبت المقبل"، مؤكدا ان "الجهاز الفني للفريق ارتأى ان تكون المباراة مغلقة بدون جمهور ولا وسائل اعلام لأمور فنية خاصة".

وفيما بخص تأشيرات الدخول للأراضي الاسبانية والحصول على موافقة الجانب الاسباني بمنح الوفد العراقي 40 تأشيرة ، بيّن عماد أن "البعثة العراقية التي حدد الجانب المكسيكي استضافتها بعدد 45 شخصا، وقد تم تنظيم الأمور في هذا الجانب ولا يوجد اي خلل بهذا الشأن اذ بإمكان اللاعبين المحترفين في أوروبا الدخول بدون تأشيرات كونهم يمتلكون الجوازات الاوربية وبهذا فان ذلك لن يشكل عائقاً للبعثة العراقية".

وكان منتخب العراق لكرة القدم بدأ عصر أول أمس الثلاثاء، اول وحدة تدريبية على ملعب الشعب الدولي تحت اشراف المدرب راضي شنيشل ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر لغاية السابع من الشهر الحالي ، تحضيراً لمباراتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في إسبانيا في 9 و 12 من شهر تشرين الثاني الحالي .

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