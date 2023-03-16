قبل مباراة الختام.. بماذا نصح الكرويون عماد محمد لتحقيق اللقب السادس؟

شفق نيوز / لم يتبق سوى خطوة واحدة لتحقيق شباب العراق لكرة القدم اللقب الآسيوي، ورفع كأس البطولة السادسة في تاريخهم والعودة بها إلى بغداد، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الختام أمام أوزبكستان (صاحب الأرض والجمهور) المقررة السبت المقبل.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء مختصين بالشأن الكروي، حول رأيهم بمستوى الليوث، وكيف ظهروا في مباراتهم الأخيرة الحاسمة أمام اليابان، وما المطلوب فعله من قبل المدرب عماد محمد، لتلافي بعض الأخطاء لكسب المباراة الختامية.

انضباط تكتيكي

وقال المدرب والخبير الكروي والأكاديمي، كاظم الربيعي، خلال حديثه للوكالة: "لقد قدم منتخبنا الشبابي مباراة كبيرة على المستويين البدني والانضباط التكتيكي، واستطاع ان يتقدم لمرتين على اليابان".

وأضاف الربيعي، أن "هدفي اليابان سجلتا من قبل المنتخب الياباني بأخطاء في التغطية الدفاعية وفي الأوقات القاتلة"، لافتاً إلى أن "هدف التعديل الثاني كان سببه ضعف التركيز الدفاعي لقلبي الدفاع العراقي والضغط النفسي الكبير الذي وجهه اللاعبون ولايجب الوقوع بنفس الاخطاء في مباراة الختام ولابد من معالجة كل الثغرات الدفاعية ليكون الفوز حليفنا امام اوزبكستان".

وأشار إلى أن "الاعداد النفسي للمنتخب كان جيدا في ركلات الحظ أمام اليابان، مما جعل اللاعبين ينجحون في حسم ركلات الترجيح بجدارة، اذ أدار الكادر التدريبي بقيادة عماد محمد المباراة بنجاح كبير".

ونوه الربيعي، إلى أن "المباراة النهائية مع أوزبكستان تتطلب الإعداد النفسي وإبعاد الضغوطات الواقعة على اللاعبين من جماهير وتحكيم".

ونصح المدرب الكروي العراقي، زميله عماد محمد، بـ"وضع خطة تكتيكية مع إصلاح الأخطاء وتوزيع الجهد على الشوطين وعدم اللعب المفتوح والعمل على اللعب ككتلة واحدة من خلال التمركز الجيد بعد فقدان الحيازة والارتداد الهجومي السريع للحصول على هدف، إضافة إلى اللعب الرجولي والتركيز طيلة أشواط المباراة، وقبل كل شي يجب عمل الاستشفاء من الجهد البدني الكبير لمباراة اليابان".

إشادة كبيرة

من جانبه، أشاد المدرب واللاعب الدولي السابق سمير كاظم، بفوز منتخب شباب العراق، على المنتخب الياباني، بركلات الترجيح، كما أشاد بالجهاز الفني للمنتخب، وعلى رأسهم المدرب عماد محمد".

ولفت كاظم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه شعر بالفخر والاعتزاز وهو يشاهد مستوى اللاعبين الشباب، ولعبهم الرجولي الذي ترجم بفوز مستحق على أقوى المنتخبات الآسيوية، وتأهله لكأس العالم للشباب، وأيضا الصعود للمباراة النهائية إلى جانب المنتخب الأوزبكي مستضيف البطولة"، معرباً عن أمنياته أن يحرز الليوث هذه البطولة، ليكتمل الانجاز الرائع والعودة بالكأس إلى العراق".

وشدد كاظم على ضرورة "اللعب الرجولي كما جرى في مباراة اليابان، وغيرها من المباريات السابقة، لكسب اللقاء والتتويج باللقب"، مؤكداً أهمية "غلق الثغرات الدفاعية التي كلفت الفريق هدفين أمام اليابان".

وأوضح أن "المنتخب العراقي فريق فتي لكنه يمتلك مقومات جيدة ولاعبين على مستوى عالٍ قادرين على التفوق على المنتخب الأوزبكي وتحقيق اللقب".

واختتم كاظم حديثه بالقول: "المدرب عماد محمد وكادره ولاعبيه يستحقون اللقب بجدارة، وهذا ما بدى واضحاً من خلال استقرار الأداء في أغلب المباريات التي خاضوها في المنافسات الآسيوية.