قبل لقاء ليفربول.. رئيس غلطة سراي يحفز لاعبيه بمكافآت مالية كبيرة

فاجأ رئيس نادي غلطة سراي التركي، دورسون أوزبيك، لاعبي فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد نادي ليفربول، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بمكافآت مالية كبيرة من أجل تحفيزهم قبل ذلك اللقاء الحاسم.

ومن المقرر أن يحل غلطة سراي ضيفا على ليفربول مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، في مباراة "مصيرية" سيحسم من خلالها هوية الفريق المتأهل إلى دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال.

وكان الفريق التركي قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بهدف من دون رد في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي.

وكشف الصحفي التركي علي ناجي كوتشوك (Ali Naci Küçük)، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي غلطة سراي تلقوا وعدا من رئيس النادي بالحصول على مكافآت مالية ضخمة في حال نجاحهم في إقصاء ليفربول والتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وأوضح الصحفي، أن دورسون أوزبيك رصد مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين يورو لكل لاعب، وذلك لتحفيز الفريق على تحقيق إنجاز كبير بإقصاء ليفربول من البطولة القارية على أرضه وأمام جماهيره في ملعب "أنفيلد".

ويأمل فريق غلطة سراي في كسر عقدة استمرت لسنوات طويلة في دوري أبطال أوروبا، إذ لم ينجح الفريق في بلوغ الدور ربع النهائي منذ نسخة موسم 2012-2013، عندما توقفت مغامرته عند هذا الدور بعد الخروج أمام ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن النادي التركي من العودة إلى الدور ربع النهائي في البطولة الأوروبية الأهم، ما يجعل مواجهة ليفربول فرصة تاريخية لإنهاء عقدة هذا الدور الذي يستمر لمدة 13 عاما.