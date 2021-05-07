قبل لقاء تايلند.. منتخب صالات العراق يعسكر في دبي ويخوض ثلاث مواجهات ودية

شفق نيوز/ يغادر وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات الى دبي منتصف الأسبوع المقبل لإقامة معسكر تدريبي قصير، يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات لبنان وفيتنام والإمارات.

وقال هيثم عباس مدرب المنتخب لوكالة شفق نيوز؛ إنه "رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا والتي تلخصت بقصر فترة الإعداد والابتعاد عن المشاركات الخارجية بسبب جائحة كورونا، إلا أن استعداداتنا جارية للمنافسات التأهيلية لكأس العالم".

واشار الى ان الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم هيئات معسكراً تدريبيا خارجياً في دبي لإعداد اللاعبين بشكل أفضل تأهبا للقاء تايلند.

واختتم المنتخب العراقي لكرة الصالات معسكره الداخلي، الذي انطلق يوم السبت الماضي في محافظة النجف الأشرف، والذي أقيم بغية اعداد المنتخب لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم أمام منتخب تايلند في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار الحالي في دولة الإمارات العربية.