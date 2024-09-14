قبل لقاء "المدينة".. هزة تضرب النصر السعودي وإقالة كاسترو وشيكة

شفق نيوز/ في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير العراقية، وخاصة جماهير نادي الشرطة العراقي، حضور نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورفاقه في نادي النصر السعودي، لملعب المدينة في العاصمة بغداد، يبدو أن الأزمات أصبحت جزءاً من موسم الأصفر السعودي خاصة بعد تعادل مخيب لأنصاره، أمام الأهلي في دوري روشن ليلة أمس الجمعة.

وتكللت تلك الأزمات، بأنباء، شبه مؤكدة، عن إقالة مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، من قيادة الفريق، بحسب مواقع عربية، وسيصدر القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر خاصة لـ365Scores، أن مرحلة كاسترو مع النصر قد انتهت، والعالمي يبحث بالفعل حاليًا عن مدرب جديد.

وكان النصر قد سقط في فخ التعادل على ملعبه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، بعدما كان متأخرًا في الدقيقة حتى الدقيقة 98، حتى سجل بسام الحريجي هدف التعادل للعالمي بالخطأ في مرماه.

بينما كان هدف الأهلي الأول في المباراة، عن طريق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بينتو في الدقيقة 57.

سقوط النصر أمام الأهلي، جعل العالمي يفقد نقطته الرابعة في 3 جولات فقط، حيث توقف رصيده عند 5 نقاط، من فوز وتعادلين، في وقت مبكر جدا من بداية منافسات دوري روشن السعودي.

وتؤكد مصادر خاصة لـ365Scores، قرار رحيل لويس كاسترو من تدريب النصر، بعد حالة عدم الاستقرار في النتائج، والخروج الموسم الماضي دون التتويج بأي بطولة، وعدم الرغبة في تكرار الأمر في الموسم الجاري، مع منافسة الفريق في البطولات المحلية، وبطولة النخبة الآسيوية بشكلها الجديد والمواجهة المقبلة المرتقبة أمام الشرطة العراقي.

وخسر نادي النصر في بداية موسمه الحالي، مباراة مهمة تمثلت بنهائي كأس الملك السعودي، أمام منافسه الهلال، في حزيران الماضي، والتي حسمت بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي ستقام يوم الاثنين الموافق 16 أيلول/سبتمبر على ملعب المدينة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويبدو أن تلك المباراة ستكون صعبة على العالمي السعودي، بسبب الأزمات المتكررة، وفي حال تمت إقالة المدرب كاسترو، فذلك ربما سيكون ضربة قاسية لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، باعتباره أكثر المؤيدين للمدرب، وتمسك بهِ في أكثر من مرة تلوح فيها أنباء إقالته من قيادة الفريق.

قبل لقاء "المدينة".. هزة تضرب النصر السعودي وإقالة كاسترو وشيكة

شفق نيوز/ في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير العراقية، وخاصة جماهير نادي الشرطة العراقي، حضور نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورفاقه في نادي النصر السعودي، لملعب المدينة في العاصمة بغداد، يبدو أن الأزمات أصبحت جزءاً من موسم الأصفر السعودي خاصة بعد تعادل مخيب لأنصاره، أمام الأهلي في دوري روشن ليلة أمس الجمعة.

وتكللت تلك الأزمات، بأنباء، شبه مؤكدة، عن إقالة مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، من قيادة الفريق، بحسب مواقع عربية، وسيصدر القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر خاصة لـ365Scores، أن مرحلة كاسترو مع النصر قد انتهت، والعالمي يبحث بالفعل حاليًا عن مدرب جديد.

وكان النصر قد سقط في فخ التعادل على ملعبه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، بعدما كان متأخرًا في الدقيقة حتى الدقيقة 98، حتى سجل بسام الحريجي هدف التعادل للعالمي بالخطأ في مرماه.

بينما كان هدف الأهلي الأول في المباراة، عن طريق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بينتو في الدقيقة 57.

سقوط النصر أمام الأهلي، جعل العالمي يفقد نقطته الرابعة في 3 جولات فقط، حيث توقف رصيده عند 5 نقاط، من فوز وتعادلين، في وقت مبكر جدا من بداية منافسات دوري روشن السعودي.

وتؤكد مصادر خاصة لـ365Scores، قرار رحيل لويس كاسترو من تدريب النصر، بعد حالة عدم الاستقرار في النتائج، والخروج الموسم الماضي دون التتويج بأي بطولة، وعدم الرغبة في تكرار الأمر في الموسم الجاري، مع منافسة الفريق في البطولات المحلية، وبطولة النخبة الآسيوية بشكلها الجديد والمواجهة المقبلة المرتقبة أمام الشرطة العراقي.

وخسر نادي النصر في بداية موسمه الحالي، مباراة مهمة تمثلت بنهائي كأس الملك السعودي، أمام منافسه الهلال، في حزيران الماضي، والتي حسمت بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يحل فريق النصر ضيفا على نظيره الشرطة العراقي، في المباراة التي ستقام يوم الاثنين الموافق 16 أيلول/سبتمبر على ملعب المدينة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويبدو أن تلك المباراة ستكون صعبة على العالمي السعودي، بسبب الأزمات المتكررة، وفي حال تمت إقالة المدرب كاسترو، فذلك ربما سيكون ضربة قاسية لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، باعتباره أكثر المؤيدين للمدرب، وتمسك بهِ في أكثر من مرة تلوح فيها أنباء إقالته من قيادة الفريق.