قبل لقاء الكويت.. شنيشل يعد المباراة "فيصل" التأهل لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، بانه لا يمانع تواجد اللاعبين المحترفين مع المنتخب الوطني، واصفاً مباراة الكويت في التصفيات الآسيوية بـ"المهمة" لبلوغ النهائيات.

وقال شنيشل في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هدفنا الاهم هو خدمة كل منتخباتنا الوطنية دون استثناء لا سيما ان كل المنتخبات العراقية تتدرج حتى تصل للمنتخب الأول"، لافتا الى "عدم وجود ما يمنع من تواجد اللاعبين المحترفين مع المنتخب الوطني".

وبشان مباراة المنتخب الاولمبي أمام الكويت اوضح ان "مباراتنا ستكون مهمة امامهم لحسم بطاقة التاهل والبلوغ لنهائيات آسيا".

وأوضح لقد "طوينا مباراتي ماكاو وتيمور الشرقية ستكون مباراة الكويت بمثابة الفيصل للجانبين لحسم بطاقة التأهل، ولدينا فكرة فنية كاملة لوضع النهج الفني المناسب للمباراة الاخيرة التي ستكون حاسمة بالنسبة للطرفين".

وبيّن شنيشل "بالنسبة لي ارى اللعب في منافسات المجموعات أكثر صعوبة من النهائيات لأسباب ترتبط بالحسابات المعقدة للتأهل الى المراحل المقبلة".