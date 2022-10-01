قبل غلق باب الانتقالات.. نادي دهوك يتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي دهوك الرياضي، يوم السبت، دفعة واحدة وقبل غلق التنقلات المقررة اليوم مع مجموعة لاعبين من بينهم محترفان.

وقال امين السر النادي جاسم محمد حاجي، لوكالة شفق نيوز، ان النادي تعاقد مع محترفين هما، مويز لوكاس من البرازيل، وسافيو ماخوني من غانا.

واضاف ان النادي تعاقد مع لاعبين محليين على مستوى عال وهم، محمد معن، وزياد احمد، واحمد محسن جابر، واحمد حميد حسون، وعمار عبد الحسين، وحسن عمار جارالله، ومحمد نضال.

وبين ان هذه النخبة من اللاعبين ستعزز من استعداد دهوك في منافسات الدوري الممتاز.

وانضم اللاعبين رسميا لقائمة فريق نادي دهوك بعد مصادقة الاتحاد العراقي لكرة القدم وذلك استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.