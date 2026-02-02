قبل إغلاقه.. حراك واسع بسوق الانتقالات في نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشهد الأندية العراقية نشاطاً ملحوظاً في سوق الانتقالات مع اقتراب مراحل الحسم من دوري نجوم العراق وقرب غلق باب الانتقالات، حيث تتواصل التحركات لتعزيز الصفوف وتصحيح المسار الفني.

وتتجه الفرق للاستعداد بأفضل صورة لما تبقى من منافسات الموسم الحالي، في ظل سعي كل نادٍ لتحقيق أهدافه وطموحاته بين صفقات محلية وخارجية وقرارات إدارية وفنية مؤثرة.

وانتقل اللاعب حسن رائد، إلى نادي زاخو لتمثيل فريقه الكروي لما تبقى من الموسم الحالي في دوري نجوم العراق، قادماً من نادي الشرطة، بعدما كان قد برز سابقاً مع القوة الجوية.

وعزز نادي النجف صفوف فريقه الكروي بالتعاقد مع المهاجم يونس عبد، قادماً من نادي كربلاء، ولاعب الوسط علي رحيم، قادماً من نادي الكهرباء.

في المقابل، تعاقدت إدارة نادي الموصل مع اللاعب عبد الله حسون، ليمثل فريق كرة الموصل لما تبقى من الموسم الكروي، قادماً من نادي النجف.

وقررت إدارة نادي الكرمة الاستغناء عن المحترف النيجيري يوسف أومارو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي ليصبح لاعباً حراً.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق بين نادي أربيل العراقي والنادي الأهلي المصري على ضم اللاعب مصطفى قابيل، بعد الاتفاق على قيمة عقده مع الأهلي، على أن يتم التوقيع الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بحضور ممثلي الناديين.

كما رفض قائد نادي دهوك هارون أحمد، عرضاً مغرياً من نادي القادسية الكويتي، مفضلاً الاستمرار مع فريقه دهوك.

وعلى صعيد الجهاز الفني، عاد مدرب الميناء لؤي صلاح، لقيادة فريق الميناء بعد استقالته السابقة، وذلك عقب حل الإدارة السابقة وتكليف هيئة مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.