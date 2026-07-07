قبل صدام الأرجنتين.. حسن شحاتة يوجه رسالة لنجوم مصر: لا تقلّون عنهم بشيء

شفق نيوز- القاهرة

تتجه أنظار الجماهير المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب بلادهم بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل آمالاً كبيرة بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى.

ويدخل المنتخب المصري المباراة وسط حالة من التفاؤل والدعم الجماهيري، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولاعبو الفراعنة إلى تجاوز أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مستندين إلى الثقة والطموح والرغبة في كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، حرص المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، على تقديم رسالة دعم وتحفيز إلى الجهاز الفني واللاعبين، مؤكداً تواصله معهم من أجل رفع معنوياتهم قبل المواجهة المرتقبة.

وقال شحاتة، خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر" تحدثت مع حسام حسن واللاعبين، وحرصت على تحفيزهم قبل المباراة، وأكدت لهم أنهم لا يقلون عن المنتخب الأرجنتيني سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وعليهم أن يدخلوا اللقاء بثقة كاملة.

وأضاف: "أثق في قدرة هذا الجيل على تقديم مباراة كبيرة، والأرجنتين فريق قوي، لكنه ليس مستحيلًا، وكرة القدم دائماً تحمل المفاجآت، وكل شيء يبقى ممكنًا داخل الملعب".

واختتم شحاتة رسالته بالتأكيد على أن المنتخب يحظى بمساندة المصريين كافة، قائلاً: "أدعوا لهم دائماً، وهناك أكثر من مائة مليون مصري يتمنون لهم التوفيق، وطلبت من حسام حسن، أن ينقل هذه الرسالة إلى جميع اللاعبين، وأرسلتها لهم في رسالة صوتية حتى يشعروا بحجم الدعم والثقة التي يحظون بها قبل هذا التحدي الكبير.