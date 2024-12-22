قبل صافرة البداية.. نشأت أكرم يحذر العراق من عناد اليمن

شفق نيوز/ أكد نجم الكرة العراقية السابق، نشأت اكرم، يوم الأحد، أهمية تحقيق الانتصارات في بطولة كأس الخليج، مشيراً إلى أن هذه البطولة تحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير العراقية وتفوق في تأثيرها مشاعر الفوز في بقية مباريات قارة آسيا.

وأوضح أكرم، في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كأس الخليج، ليست مجرد بطولة رياضية عادية، بل تحمل معانٍ عميقة بالنسبة للعراقيين، حيث تُعد مصدر فرح وفخر كبيرين، مما يضع على عاتق المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة في تقديم أداء يليق بسمعة العراق كحامل لقب النسخة السابقة".

وأضاف أن المنتخب اليمني، رغم كونه فريقاً عنيداً، إلا أن العراق يمتلك العناصر القادرة على صنع الفارق وتحقيق النتائج المرجوة، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود لإسعاد الجماهير العراقية التي تتطلع بشغف لمواصلة الانتصارات.

واختتم أكرم، حديثه بالتأكيد على أهمية أن يدرك اللاعبون والجهاز الفني قيمة هذه البطولة، والعمل على تعزيز روح الفريق وتقديم مستوى يعكس مكانة الكرة العراقية في المنطقة.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره اليمني باولى مواجهاته ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس خليجي 26 لكرة القدم التي انطلقت امس في دولة الكويت، وتستمر لغاية 3 كانون الثاني من العام المقبل.

وتقام المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح اليوم الأحد عند الساعة الـ5:25 مساءً.

وفي آخر لقاء جمع بين الفريقين حقق منتخب العراق فوزا كبيرا بنتيجة 5 أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من النسخة السابقة من البطولة.