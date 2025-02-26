قبل ساعات من مباراة النهائي.. الإصابات تعصف بـ"قدامى العراق"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوفد العراقي لمنتخب قدامى اللاعبين فراس بحر العلوم، يوم الأربعاء، عن جهوزية المنتخب للقاء اليوم أمام عمان، رغم غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة والشد العضلي التي لحقت بهم في المباريات السابقة.

‏وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "عدد من اللاعبين تعرضوا لشد عضلي بسبب الجهد وضغط المباريات السابقة وقصر مدة الاعداد، لكن الكادر الطبي يحاول معالجة الوضع ليكونوا جاهزيتهم، ومن المؤمل أن يشارك بعضهم في مباراة اليوم أمام عمان".

‏وبين أن "اللاعبين الذين تعرضوا للاصابة هم يونس محمود وصالح سدير وأوس إبراهيم ووسام زكي وهيثم كاظم".

‏وأشار إلى أن "المنتخب يسعى لخطف أول لقب لبطولة قدامى اللاعبين من خلال لقاء اليوم"، مبينا "لقد طلبت من اللجنة المنظمة تأجيل مباراة اليوم لاستشفاء اللاعبين واعادة وضعهم بسبب ضغط المباريات، لكنها لم توافق على الطلب في اخر اجتماع موسع عقد في الكويت مساء أمس".

‏وتابع أن "هناك عزم على العودة ونحن نحمل كأس البطولة والحصول على جائزة صاحب المركز الاول بالكامل وقدرها 200 ألف دولار".

وسينال الفائز بالبطولة كأس البطولة والميداليات الذهبية و200 ألف دولار، بينما سينال صاحب المركز الثاني ميداليات فضية و150 ألف دولار، كما سيتم تكريم أفضل حارس وأفضل لاعب وهداف البطولة.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره العماني، اليوم الأربعاء، في ختام بطولة كأس الخليج لقدامى لاعبي كرة القدم التي تستضيفها الكويت، وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابر مبارك الحمد.