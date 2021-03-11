قبل ساعات من قمة الدوري العراقي.. "الصقور" و"النوارس" يستعرضان اوراقهما

شفق نيوز/ اكد نادي القوة الجوية، ونادي الزوراء، الجاهزية لقمة الدوري العراقي التي تجمع الغريمين التقليديين على مسرح ملعب الشعب الدولي.

وقال علي زغير المشرف على نادي القوة الجوية -الصقور-، لوكالة شفق نيوز، "جاهزون للقاء اليوم، وفريقنا يمتلك معنويات عالية رغم افتقادنا لخدمات كابتن الفريق حمادي احمد والمدافع سامح سعيد لحصولهما على ثلاث بطاقات صفراوات وحرمانهم من اللعب لهذه الجولة، وكذلك صانع الالعاب كرار نبيل الذي يخضع لحجر صحي لإصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المهاجم محمد قاسم لإصابته في الرباط الصليبي وأجريت له عملية جراحية في لبنان، مؤكدا ان البدلاء لا يقلون شأنا عن اللاعبين الأساسيين.

وبخصوص إصابة هداف الدوري لغاية الجولة 23 ومهاجم المنتخب والقوة الجوية ايمن حسين قال زغير "ان ايمن حسين وصل الى الشفاء التام لكننا نبغي اراحته قليلا للحيلولة دون تجدد الاصابة في العضلة الخلفية وأنه سيشارك مع الفريق في الشوط الثاني وسنعوض مركزه بالهجوم ربما باللاعب امجد راضي في الشوط الاول".

واوضح ان الفريق بمعنويات عالية في "الكلاسيكو"، لاسيما بعد زيارة رئيس النادي اللواء شهاب جهاد الذي اجتمع باللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز بغية تعزيز الصدارة، لافتا الى ان الادارة وفرت للفريق الاحتياجات والمتطلبات كافة، بغية إنجاح مهتهم في لقاء اليوم.

واعتقد زغير بان مباراة اليوم ستكون حاسمة لحامل اللقب من وجهة نظره، مبينا ان فوز الجوية سيجعله منفردا بالصدارة بفارق كبير عن الزوراء ففي حالة فوزنا سنصل للنقطة 50 ويبقى رصيد الزوراء عند النقطة 41.

من جانبه قال مشرف فريق الزوراء كريم رزاق لوكالة شفق نيوز ان فريقه- النوارس- جاهز للقاء الكلاسيكو المقرر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا في ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 23 ولايوجد اي نقص في صفوفه باستثناء حارس المرمى وكابتن الفريق جلال حسن، مبينا انه سيتم تعويضه بالحارس البديل علي ياسين وهو من خيرة حراس مرمى العراق.

واوضح ان ادارة النادي واثقة من الجهاز الفني بقيادة راضي شنيشل واللاعبين وطموحها ان يحقق الفريق الفوز بغية تقليص الفارق مع المتصدر القوة الجوية ليكون أملنا أكبر للمنافسة وتحقيق اللقب لا سيما ان مباراة اليوم هي الملتقى الأهم وقمة لقاءات الدوري العراقي الممتاز لما يمتلكه الفريقان من قاعدة جماهيرية واسعة.

وكانت لجنة الحكام في التطبيعية قد سمت الحكم الدولي محمد سلمان لقيادة مباراة القوة الجوية والزوراء يساعده الحكم الدولي واثق مدلل وأحمد صباح، وسالم عامر حكماً رابعاً، ومحمد رياض ومنتصر غازي حكمان إضافيان، كما سمت سيروان سلمان مقيماً للحكام.