قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.. ثلاثة أندية عراقية تسارع للتعاقد مع محترفين جدد

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الديوانية مع المحترف الصربي الجديد الصربي بوغدان ملادينوفيتش.

وقال أمين سر نادي الديوانية حيدر عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللاعب الجديد يعد من بين خيرة لاعبي صربيا وله مباراة دولية واحدة مع المنتخب الصربي ضد منتخب قطر".

واوضح ان "ملادينوفيتش سيكون اضافة جيدة للفريق وهو من مواليد 1996 ويلعب بمركز صانع الالعاب".

واضاف ان "اللاعب قادم من الدوري الصربي ومثل أندية عديدة منها راد بيوغراد، شباب زاركوفو، فويفودينا".

وفي سياق التعاقدات أيضا؛ اعلنت ادارة نادي اربيل عن تعاقدها مع اللاعب محمد حسن والذي كان يلعب ضمن صفوف فريق نادي نفط الوسط لتمثيله للمرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

كما اعلنت ادارة نادي زاخو عن تعاقدها مع الحارس علي عبدالحسن قادماً من نادي النفط والذي مثل منتخبي الشباب والاولمبي العراقيين.

يذكر أن الانتقالات الشتوية لفرق الدوري العراقي الممتاز، ستغلق اليوم الأحد بعد الدوام الرسمي لتطبيعية اتحاد الكرة العراقي.