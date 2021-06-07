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قبل ساعات على مباراة كمبوديا والعراق.. لاعب دولي سابق يوجه رسالة إلى كاتانيتش

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-07T09:20:03+0000
قبل ساعات على مباراة كمبوديا والعراق.. لاعب دولي سابق يوجه رسالة إلى كاتانيتش

شفق نيوز / دعا اللاعب الدولي السابق، وعضو اتحاد الكرة السابق  نعيم صدام، يوم الاثنين، مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش إلى التركيز على لقاء مباراة كمبوديا وهونغ كونغ لتسجيل أكثر عدد من الأهداف التي من شأنها إبعاد المنتخب عن أي حسابات ثانوية.

وذكر صدام، لوكالة شفق نيوز، أن "النتائج غير مضمونة وعلى لاعبي المنتخب التركيز وبذل الجهد وتقديم افضل مالديهم في كل المباريات دون استثناء".

وأوضح أن "كاتانيتش بالتأكيد يعلم كل هذه اللمور ولايخفى عليه شيء وانه درس لاعبيه وتعرف عليهم جيداً فسيوظف أدواته بسكل يتناسب مع كل لقاء يخوضه في التصفيات".

ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك عندما يلاعب نظيره منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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