قبل أربع جولات من الختام.. نفط الوسط يتوج بلقب الصالات

شفق نيوز/ توج فريق نفط الوسط بلقب الدوري العراقي الممتاز للصالات برصيد 54 نقطة بعد فوزه مساء الثلاثاء، على فريق نفط البصرة بعشرة اهداف دون رد ضمن الجولة 18 للدوري.

وذبلك توج الفريق، رسمياً بلقب الدوري للمرة التاسعة وفرض هيمنته على دوري الصالات وقبل انتهاء الموسم باربع جولات.

ويأتي تتويج نفط الوسط بعد موسم مميز ودون اي خسارة في موسم استثنائي توهج من خلاله لاعبو العندليب بشكل لافت.

وعلى ضوء الأداء المميز تم اختيار مدرب فريق نفط الوسط بكرة الصالات ابو الفضل بعيوي ونجم الفريق وليد خالد الأفضل هذا الموسم في مهرجان مجلة المشاهير ليؤكد العندليب علو كعبه في الموسم الحالي.

وضمن منافسات كرة الصالات تعادل اليوم فريقا الشرطة والجيش دون أهداف في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات، والمصافي يفوز على غاز الجنوب 5-0، والحنوب يفوز على الشرقية 4-2 ، والمرور يفوز على الظفر 2-1، وفوز الامانة على الجنسية 3-1.

ويحتل الشرطة لحد هذه الجولة المركز الثاني برصيد 41 نقطة ثم الجيش برصيد 34 نقطة .