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قبل خوض المباراة.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-08T18:11:04+0000
قبل خوض المباراة.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني

شفق نيوز/ أهدى بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني لغريمه بايرن ميونخ، يوم السبت، بعد فوزه على لايبزيج (3-2) بالجولة الـ32، وذلك على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ثنائية أسود الفيستيفال جاءت عن طريق ماركو رويس وجادون سانشو في الدقيقتين 7 و51، قبل أن يعود لايبزيج في النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين عبر لوكاس كلوسترمان وداني أولمو في الدقيقتين 63 و77.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، تمكن سانشو من هز شباك الضيوف مجددًا بهدف قاتل منح أصحاب الأرض فوزًا ثمينًا.

وبذلك، تجمد رصيد لايبزيج عند 64 نقطة في المركز الثاني، ليبقى فارق الـ7 نقاط كما هو بينه وبين المتصدر، بايرن ميونخ، فيما قفز دورتموند مؤقتًا للمركز الرابع بوصوله للنقطة 58، منتظرًا ما سيفعله آينتراخت فرانكفورت هذه الجولة.

ونظرًا لفارق الـ7 نقاط، فإن بايرن تُوج بذلك رسميًا بطلًا للبوندسليجا، قبل جولتين على النهاية، وقبل أن يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء السبت، في الجولة الـ32.

وحصد الفريق البافاري اللقب الـ31 في تاريخه، والتاسع على التوالي، معادلًا إنجاز يوفنتوس، الذي احتكر لقب الدوري الإيطالي 9 مواسم متتالية حتى 2020.

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