قبل حسم قائمة الملحق العالمي.. مدرب المنتخب العراقي عالق في الإمارات

شفق نيوز- بغداد

أدى تبادل القصف الجوي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى إلغاء رحلة عودة مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم غراهام أرنولد من دولة الإمارات إلى العاصمة العراقية بغداد جراء إغلاق الأجواء في البلدين.

وكان أرنولد قد توجه في زيارة عمل إلى الإمارات لمتابعة عدد من لاعبي المنتخب العراقي المحترفين هناك، والاطلاع عن كثب على مستوياتهم الفنية والبدنية تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الفريق التي سيعلنها استعداداً لمواجهة الفائز من لقاء سورينام وبوليفيا ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في محطة حاسمة على طريق التأهل للمونديال.

واضطر أرنولد إلى البقاء في الإمارات بانتظار إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران بين العراق والدولة الخليجية.

وصباح يوم أمس السبت، شنت إسرائيل وأميركا غارات جوية على أهداف في إيران وردت طهران على ذلك بهجمات صاروخية استهدفت إسرائيل ودولاً خليجية بالإضافة إلى العراق وأهدافاً عسكرية أميركية في المنطقة.