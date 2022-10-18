قبل بدء الجولة الأولى.. إلغاء إحدى مباريات دوري اليد

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، عن انطلاق منافسات الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2023-2022، بمشاركة 15 فريقا يلعبون بنظام الذهاب والإياب

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن "قاعة النشاط الرياضي لتربية الكرخ الأولى ستشهد اقامة مباريات الدوري يوم الجمعة بين فريقي الحشد الشعبي ثالث الدوري للموسم السابق والضيف الجديد فريق نادي نفط ميسان ".

وبين عبد الرضا أن "قاعة المرحوم علي سلام في ديالى ستكون مسرحا للقاء فريق ديالى وضيفه فريق الفتوة ممثل محافظة الموصل ، بينما يختتم فريق بلدية البصرة وضيفه الكرخ مباريات يوم الجمعة في قاعة المعهد الفني في البصرة".

ومضى المنسق الإعلامي قائلاً إن "منافسات الجولة الاولى لدوري اليد الممتاز ستتواصل في اليوم التالي إذ يلاقي بطل الموسم الماضي الجيش ضيفه فريق الناصرية العائد بعد غياب طويل في قاعة، بينما ستكون قاعة نادي الكوفة مسرحا بين أهل الدار فريق الكوفة وضيفه القادم من البصرة الفيحاء فريق نادي الخليج العربي.

وتابع عبد الرضا حديثه "لقد تم الغاء اخر مباريات الجولة الأولى بين فريقي المسيب والتعاون، بسبب الدعوة المرفوعة ضد نادي التعاون لعدم تسديده مبالغ عقود اللاعبين والمدرب للموسم السابق".

وأوضح المنسق الإعلامي قائلا "سيكون بطل الدوري للموسم السابق فريق الشرطة في مرحلة الانتظار في الدور الأول من المنافسات"، مبينا ان "جميع المباريات تقام الساعة 2 ظهرا".