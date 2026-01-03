قبل انطلاق كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.. جدل تفريغ اللاعبين من الأندية يتصاعد

شفق نيوز- بغداد

مع اقتراب انطلاق نهائيات آسيا للمنتخبات الأولمبية بمشاركة العراق، والمقرر إقامتها في السعودية للمدة من 6 ولغاية 24 من الشهر الجاري، تتباين مواقف أندية الدوري العراقي بشأن تفريغ لاعبيها للالتحاق بالمنتخب الأولمبي استعداداً لبطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاماً.

وبحسب مراسل شفق نيوز، فقد رفضت إدارة نادي الزوراء تفريغ لاعبيها الستة، في حين أبدت أندية عدة تعاونها بالموافقة على تفريغ لاعبيها.

ووفقاً للمراسل، وافقت إدارة نادي دهوك على تفريغ اللاعبين (يوسف الإمام، مصطفى نواف)، كما وافق نادي الشرطة على تفريغ (عبد الرزاق، عباس فاضل)، ووافقت إدارة نادي الكرمة على تفريغ (أموري فيصل، علي مخلد).

كذلك أعلنت إدارة نادي الكهرباء موافقتها على تفريغ (أحمد عايد، عباس عدنان)، ووافق نادي أربيل على تفريغ (كميل سعد، مصطفى قابيل)، فيما وافق نادي الغراف على تفريغ اللاعب (أيمن لؤي)، ونادي زاخو على تفريغ (حميد علي).

كما وافقت أمانة بغداد على تفريغ لاعبيها (محمد جميل، وسام علي)، ووافق نادي الميناء على تفريغ اللاعب (مسلم موسى)، في خطوة تعكس دعم هذه الأندية لمشاركة المنتخب في الاستحقاق القاري المقبل.

في المقابل، أصدرت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، بياناً أكدت فيه أنها تعاملت مع هذا الملف بأعلى درجات المسؤولية والشفافية، و أوفت بجميع التزاماتها تجاه الاتحاد العراقي لكرة القدم والمنتخب الأولمبي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن دعم المنتخبات الوطنية واجب وطني لا يقبل المزايدة.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أبدت استعدادها الكامل للتعاون من خلال تفريغ ثلاثة لاعبين، أو تأجيل مباريات الفريق ضمن منافسات دوري نجوم العراق، إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب.

وأضافت أن قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي تُعد واسعة نظراً لتوفر عدد كبير من اللاعبين المؤهلين من حيث الأعمار في دوري نجوم العراق والدوري الممتاز ودوري الرديف، في حين أن نادي الزوراء ملتزم بقائمة محددة لا تتجاوز (25) لاعباً فقط، إضافة إلى وجود إصابات مؤثرة في صفوف الفريق.

كما لفتت الهيئة الإدارية نظر جماهير الكرة العراقية إلى أن اللوائح المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) لا تُلزم الأندية بتفريغ اللاعبين للمشاركة في بطولات الفئات العمرية خارج أيام الفيفا الرسمية، إذ يقتصر الإلزام القانوني على الفترات المعتمدة دولياً فقط.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الأولمبي العراقي يوم 6 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري عبر طائرة خاصة من بغداد إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 سنة.