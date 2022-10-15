قبل انطلاق كلاسيكو الأرض.. تشافي يحدد موعد التنحي عن تدريب برشلونة

شفق نيوز / أكد مدرّب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، يوم السبت، أنه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد، غدا الأحد، في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر، قال عشية مواجهة ريال "أنا أيضاً مشجع لبرشلونة، أنا متعاطف.. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك".

وتابع "عندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر سأعود إلى بيتي، لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل".

وأكّد تشافي، ان فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال بالقول: "عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)"، مضيفاً "نحن على المسار الجيد، لقد قدمنا ليغا مميزة".