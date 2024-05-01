قبل المواجهة .. شنيشل: اندونيسيا سيكون خصما قويا لنا ولكني اثق بلاعبينا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، الأربعاء، على ضرورة ان يوقف المنتخب "خطورة" نظيره الإندونيسي خلال اللقاء المرتقب الذي سيجمعهما غدا الخميس في بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاماً.

وقال شنيشل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "تابعنا المنتخب الاندونيسي بشكل كبير وهو منتخب متطور"، مردفا بالقول، إن "كرة شرق آسيا تتميز بالسرعة، وهذا أسلوب خطير بالشقين الدفاعي والهجومي".

وأضاف أنه "يجب أن نوقف خطورة المنتخب الاندونيسي وخاصة ثلاثي المقدمة"، مشيرا إلى أن "المنتخب الاندونيسي لهذه المرحلة وسيكون خصما قويا لنا، ولكني اثق بجميع لاعبينا بتقديم مباراة كبيرة".

من جهته قال كابتن المنتخب الأولمبي منتظر محمد خلال المؤتمر، "كنت أشعر بالحزن لعدم تمكني من المشاركة امام اليابان. اللاعبون قدموا ماعليهم واليابان كان الفريق الأفضل".

وزاد بالقول "نعد الجماهير العراقية ان تكون المباراة القادمة هي مباراة التأهل".

كما أكد محمد أن "الاستعدادات على اتم الجاهزية وعلينا ان ننسى ماحدث في المباراة السابقة ونركز على مباراة اندونيسيا وهم منتخب متميز واتمنى الحصول على بطاقة باريس".