قبل الكلاسيكو.. لابورتا يستفز ريال مدريد بتوجيه اتهام لقناتهم الرسمية

شفق نيوز- متابعة

رغم أن الأجواء دائماً تكون مشتعلة في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، إلا أن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا أشعل الأجواء، يوم السبت، بتصريحات حول محاولات النادي الملكي التأثير على الحكام من خلال قناته الرسمية.

ويحل فريق برشلونة ضيفا على غريمه التقليدي ريال مدريد في معقله بملعب "سانتياغو برنابيو" يوم غد الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال لابورتا: "ريال مدريد يخلق جوا غير لائق حول طاقم التحكيم دائما. من خلال ما يفعله تلفزيونهم، فإنهم يهيئون الحكام، إنها استراتيجية للفوز لا ينبغي أن تكون".

وأضاف رئيس نادي برشلونة: "لا يمكنهم القول إن الحكام يؤذونهم أو أنهم يفضلون برشلونة. نحن لا نمارس دور الضحية، سنحاول الذهاب والفوز في البرنابيو مرة أخرى".

وتسود أجواء متوترة لقاء الكلاسيكو، حيث انقطعت علاقة خوان لابورتا ونظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منذ أشهر، ويسود شعور بالانتقام بين جماهير ريال مدريد بعد خسارة الفريق 4 مرات من أصل 4 مباريات "الكلاسيكو" في الموسم الماضي.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة حامل اللقب.