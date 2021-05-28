قبل الدخول بمعترك المنامة الآسيوي.. العراق يختتم معسكر البصرة بلقاء النيبال تجريبياً

شفق نيوز / يختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مبارياته التحضيرية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس امم اسيا 2023، يوم غد السبت، في مدينة البصرة بلقاء نظيره النيبالي في المباراة التي تقام في تمام الساعة السابعة والنصف في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة الرياضية.

وستكون مباراة النيبال الثانية للمنتخب الوطني في إطار معسكره التحضيري الذي انطلق يوم 19 من شهر ايار مايو الحالي، اذ تعادل مع نظيره الطاجيكي يوم الاثنين المنصرم من دون اهداف، بينما سيغادر وفد المنتخب الى العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء، المقبل الأول من شهر حزيران يونيو القادم.

ويتصدر العراق ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة يليه المنتخب البحريني بتسع نقاط ثم المنتخب الايراني في المركز الثالث بست نقاط ثم منتخب هونغ كونغ في الموقع الرابع برصيد خمس نقاط واخيرا كمبوديا في الترتيب الخامس بنقطة واحدة.

وسيلعب المنتخب الوطني يوم السابع من شهر حزيران المقبل اولى مبارياته في تجمع العاصمة البحرينية المنامة، أمام نظيره الكمبودي قبل أن يلاقي منافسه الإيراني يوم 11 من الشهر نفسه منتخب هونغ كونغ ثم يختتم المباريات بلقاء منتخب ايران في 15 من الشهر ذاته.

حميد: نعرف النيبالي جيداً

المدرب المساعد رحيم حميد، إلى أن "السلوفيني كاتانيتش يمتلك معلومات وافية عن نظيره النيبالي وان سبب اختيار المواجهة مع هكذا منتخب كونه يلعب بذات الطريقة التي يلعب بها منتخب كمبوديا الذي سيواجهه المنتخب الوطني في مستهل مشواره القاري في المجموعة بعد انقطاع أكثر من عام ونصف عن المنافسات الرسمية".

وأضاف حميد، أن "المنتخب النيبالي يلعب بتحفظ شديد وبتكتل دفاعي وبعشرة لاعبين في الخط الخلفي ويعتمد على الهجمات المرتدة، إلا أن الفريق عازما على فك شفرة هذا الفريق والخروج بنتيجة ايجابية تعطي دفعة معنوية عقب التعادل السلبي امام طاجكستان الاثنين الماضي".

وبين، أن "كاتانيتش سيشرك جميع اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في مباراة طاجكستان للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية"، موضحاً أن "المدرب سيختار لاعبي الشرطة، من المغادرين لمعسكر البصرة، حال عودتهم، من الذين سيشكل وجودهم قوة اضافية لخطوط الفريق وورقة ضغط على الخصوم في مباريات المجموعة بهدف خطف بطاقة التأهل الاولى للمجموعة الثالثة".

إشادة بأسود الرافدين

من جهته، أعرب الكويتي عبد الله المطيري، مدرب المنتخب النيبالي، عن سعادته بمواجهة المنتخب العراقي لكرة القدم، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، مشيدا بقدرات اسود الرافدين.

وقال المطيري "اشعر بسعادة غامرة ونحن نواجه منتخب كبير على الصعيد القاري والذي سبق ان حقق إنجازين مهمين هما الوصول الى نهائيات كأس العالم 1986 وتحقيق اللقب القاري عام 2007". مضيفا ان "مباراة اليوم ستعطي للمنتخب دافعاً معنوياً كبيراً قبيل الدخول في التصفيات المزدوجة (اسيا 2023 وكأس العالم 2002)".

وأوضح مدرب المنتخب النيبالي، أن "منتخب العراق يمتلك عناصر مهمة سواء كانت في الدوري العراقي او في الدوريات الاوروبية والعربية وقد يكون ابرزهم حامل الرقم )7)".

ولفت إلى أن "المنتخب العراقي في حالة اللعب بشكل جماعي سيصل الى التصفيات النهائية بأفضلية تامة". متمنياً أن "يظهر منتخب العراق بذات الروح التي لعب بها أمام إيران في الأردن، الا ان المباريات الاخيرة ومن خلال متابعتي لمباريات المنتخب العراقي وجدت اللعب الفردي هو الصبغة الطاغية على الاداء".

المال عائق لإقامة المؤتمر الصحفي

ووفقاً للبروتوكول المعمول، فإن المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين واللاعبين الذين تم اختيارهم للإدلاء بالتصريحات الصحفية، في وقت اكتفت الجهة التنظيمية بإقامة مؤتمرين أمني وآخر فني، وبحسب مصدر مقرب فأن المبالغ المالية كانت وقفت عائقاً امام اقامة المؤتمر الصحفي، الى جانب التقارب الاجتماعي والتخوفات من انتشار جائحة كورونا.

أخضر وأبيض

وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الاخضر الكامل وحارس المرمى اللون السماوي في مباراة يوم غد أمام نظيره النيبالي الذي سيلعب باللباس الابيض وحارس المرمى باللون الاسود، في وقت سيتم اغلاق ابواب الملعب، باستثناء الباب المخصصة لدخول الصحفيين منعاً لحدوث الاشكالات التي رافقت انطلاق مباراة المنتخب السابقة أمام نظيره الطاجيكي.

كما تم الاتفاق في المؤتمر الفني على البرتوكول الصحي المعتمدة قبل المباراة للاعبي المنتخبين والملاكات التدريبية وستكون التبديلات المتاحة بواقع ستة لاعبين على ثلاث فترات.

وسيقود طاقم تحكيم كويتي دولي مباراة المنتخب العراقي غدا بقيادة سعد الفضلي، حكما للساحة يساعده كل من سيد علي محمود وسعود الشمالي، حيث وصل الطاقم الى مدينة البصرة براً قادماً من دولة الكويت.

وحافظ المنتخب الوطني على المركز 68 برصيد 1352.82 نقطة، رغم تعادله السلبي أمام منتخب طاجكستان، الإثنين الماضي، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وجاء المنتخب العراقي في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية، فيما حل المنتخب في المركز السابع أيضاً على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه اطلع على القرار الصادر عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي FIFA ، حول الترتيب النهائي لمجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وبين الآسيوي أنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة، لضمان احتساب عدد متساوي من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي الإخلال بمبدأ التكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات.

وبعد اعتماد عدد متساوي من المباريات لكل المنتخبات وتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتم الاعتماد على أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة وأخيرا اللعب النظيف والمتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة قبل اللجوء لخيار القرعة.

هذا واستأنفت مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين من يوم أمس الجمعة، حيث تقام 57 مباراة في غضون 19 يوما، حيث تختتم المنافسات يوم 15 حزيران يونيو المقبل.