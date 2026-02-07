قبل الجولة 18.. تعرف على المتصدر والهداف الحالي لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تحديد يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 شباط/ فبراير الحالي، موعداً لانطلاق منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.

وتمسك فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 37 نقطة، يليه فريق الشرطة في الوصافة برصيد 35 نقطة، ثم فريق الكرمة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، في حين جاء أربيل في المركز الرابع بالرصيد ذاته، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة.

وحل الطلبة خامساً برصيد 31 نقطة، يليه الزوراء في المركز السادس بالرصيد نفسه، لكن بفارق المواجهات المباشرة، فيما جاء الكرخ سابعاً برصيد 28 نقطة، ثم زاخو ثامناً برصيد 27 نقطة.

في المقابل، تتصارع أربعة فرق للهروب من المراكز الخطرة بعد انتهاء الجولة 17، إذ جاء نفط ميسان في المركز 17 برصيد 13 نقطة، يليه الكهرباء في المركز 18 برصيد 11 نقطة، ثم النجف في المركز 19 برصيد 8 نقاط، وأخيراً القاسم في المركز 20 برصيد نقطتين.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر لاعب أربيل شيرزود تيميروف الترتيب بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 13 هدفاً، يليه كينغسلي كوكو لاعب الغراف برصيد 11 هدفاً، فيما يتقاسم المركز الثالث كل من لاعب الشرطة ليونيل أتيبا، ولاعب الموصل علاء الدين الدالي، برصيد 10 أهداف لكل منهما.