قبل الجولة الـ 19 .. تعرف على المتصدر والهداف الحالي لدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تحديد يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 شباط / نوفمبر الجاري، موعداً لانطلاق منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق .

وتمسك فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ 18 برصيد 40 نقطة، يليه فريق الشرطة بالوصافة برصيد 35 نقطة و بنفس رصيد الشرطة جاء الكرمة بالمركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وحل الطلبة بالمركز الرابع برصيد 34 نقطة و بنفس رصيد الطلبة جاء أربيل بالمركز الخامس، لكن بفارق المواجهات المباشرة وحل فريق الزوراء بالمركز السادس برصيد 31 نقطة ثم زاخو بالمركز السابع بثلاثين نقطة.

وفي المقابل ، تتصارع أربعة فرق للهروب من المراكز الخطرة بعد انتهاء الجولة الـ 18، إذ جاء نفط ميسان في المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة ، يليه الكهرباء في المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة، ثم النجف في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط، وأخيراً القاسم في المركز الـ 20 برصيد نقطتين.

‏وعلى مستوى الهدافين فقد تصدر لاعب فريق أربيل المحترف شيرزود تيميروف قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 18 برصيد 13 هدف، وجاء المركز الثاني لاعب الغراف المحترف كينجسلي كوكو برصيد 11 هدف وتقاسم المركز الثالث لاعب الموصل على الدين الدالي ولاعب الشرطة المحترف ليونيل اتيبا ولكل منهما 10 أهداف.