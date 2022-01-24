"قبضات" العراق تخطف 4 اوسمة ملونة في بطولة اسيا للملاكمة

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للملاكمة، يوم الاثنين، اربعة اوسمة ملونة في بطولة اسيا تحت سن 22عاماً المقامة حاليا في العاصمة الاوزبكية طشقند.

وتمكن الملاكم علي قاسم حمدان من الفوز على نظيره الياباني والتأهل إلى الدور نصف النهائي ضامنا إحدى الميداليات الملونة في وزن 60 كغم، كما حقق الملاكم يحيى هشام الفوز على منافسه من المنتخب السعودي متأهلا الى الدور نصف النهائي ايضا ليضمن ميدالية ملونة اخرى ضمن منافسات وزن 63.5 كغم.

وفي اليوم الثالث من منافسات البطولة القارية تغلب الملاكم موسى جعفر على نظيره السيرلانكي واضعا الوسام الثالث في حصيلة الوفد العراقي بتأهله الى الدور قبل النهائي في وزن 51كغم.

وفي وزن 54كغم حقق الملاكم محمد عبد الحكيم الفوز على منافسه الاردني مضيفا الوسام الرابع وسيواجه نظيره من اوزبكستان في مواجهات النصف نهائي.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد المركزي للملاكمة اختار سبعة ملاكمين لتمثيل العراق في هذه البطولة وهم: موسى جعفر وزن 51 كغم، ومحمد عبد الحكيم وزن 54 كغم، ومحمد انور وزن 57 كغم، وعلي قاسم وزن 60 كغم، ويحيى هشام وزن 63.5 كغم، وكرار نعمة وزن 67 كغم، ورضا طالب وزن 75 كغم.