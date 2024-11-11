إقبال جماهيري "منقطع النظير" على اقتناء تذاكر مباراة العراق والأردن (صور)

شفق نيوز/ شهد منفذ بيع تذاكر مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم ونظيره الأردني، يوم الاثنين، إقبالاً جماهيرياً ملفتاً، قبل أربعة أيام من اللقاء المقرر يوم الخميس المقبل في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال المتعهد الرسمي لبيع تذاكر مباريات المنتخب العراقي في البصرة، عادل غفوري، لوكالة شفق نيوز، إن "بيع التذاكر بدأ في منفذ المدينة الرياضية في البصرة وقررنا أن يكون البيع بطاقة واحدة لكل شخص ولا يُسمح باقتناء بطاقتين أو أكثر لأي سبب كان".

وأضاف "الأمور تسير بسهولة وسلاسة ولم يحصل أي خلل، كما تم تثبيت أسعار التذاكر مسبقاً"، مؤكداً أن "الحال نفسه يجري في منافذ بيع التذاكر في المحافظات الأخرى".

ولفت إلى أن "التذاكر تم ترقيمها بشكل منظم وكل شخص يعرف مكانه الذي سيجلس فيه بمدرجات الملعب دون فوضى وهنالك أماكن خُصصت للعوائل الراغبة بالحضور، كما تم تنظيم متطوعين لإرشاد الجمهور في حال احتاج أحد الحاضرين للمساعدة".

وأوضح غفوري "لغاية الآن لم تنفد التذاكر لكن هناك إقبال كبير جداً وعدد التذاكر محدود، وفي حال نفادها فسيتم غلق المنافذ ونأمل من الجمهور أن يكون متعاوناً معنا، والذي لم يحصل على التذكرة عليه متابعة المباراة عبر شاشات عملاقة منتشرة في كل مكان في البصرة والمحافظات العراقية الأخرى".