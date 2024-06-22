قائمة منتخب شباب العراق للمشاركة في بطولة الديار العربية غرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن الملاكُ الفنيّ لمنتخبِ الشباب، اليوم السبت، قائمةَ المنتخب المشارك في بطولةِ الديار العربية غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب التي تستضيفها مدينةُ الطائف في المملكةِ العربية السعودية للفترة من 25 من الشهر الجاري ولغاية الخامس من شهر تموز المقبل .

وضمت القائمة (26) لاعباً هم كل من : منير أمير أحمد ، وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم ، محمد غالب طالب ، موسى علاء كاظم ، علي كريم عبد ، حسين فاهم عدنان ، مسلم موسى فياض ، مقتدى سعد عبد زيد ، سجاد حسين عبد الله ، ليث ضياء محمود، علي مخلد علي ، أموري فيصل مطشر، سيف فراس كامل ، هلكورد قيس ، كرار جعفر كاطع ، مصطفى نواف زكي ، أحمد جاسم لعيبي، سيداد حاجي نوري ، محمد باقر وسام ، محمد علي وحيد ، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، محمد جميل شناع ، بوتان طه كريم ، مصطفى قابيل مصطفى.

وأوقعت قرعة بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب التي ستقام منافساتها في ملعبي مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ونادي عكاظ للفترة من 25 حزيران الجاري حتى الخامس من شهر تموز المقبل في السعودية منتخب شباب العراق دون 19 عاماً، في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات لبنان والأردن، إضافةً إلى ألبانيا (بصفتها ضيفةً على البطولة).

وكان مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد قد عدّ، أول أمس الخميس، مباريات غرب آسيا التي سيشارك فيها المنتخب الشبابي في شهر حزيران الجاري، والمباريات الودية الاخرى بأنها مرحلة إعداد "جيدة" للاعبي المنتخب قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا في أيلول المقبل.