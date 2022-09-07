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قائمة .. دعوة 31 لاعباً للمنتخب الوطني العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-07T10:28:54+0000
قائمة .. دعوة 31 لاعباً للمنتخب الوطني العراقي

شفق نيوز/ أعلنَ الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ العراقي لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لبُطولةِ الأردن الدوليّة.

وذلك أثناء المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ اليوم في مقرّ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم.

وضمت القائمةُ (31) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مارتن حداد ، رسلان حنون ، مناف يونس ، كاردو صديق ، علي فائز ، زيد تحسين ، مهند جعاز ، ميرخاس دوسكي ، حمزه عدنان ، حسين عمار ، الآي فاضل ، أحمد عبد الحسين ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، شهاب رزاق ، أمير العماري ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، بسام شاكر ، أحمد فرحان ، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، أيمن حسين ، اسو رستم، وكاع رمضان.

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