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قائمة بأفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. بينهم عراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-04T09:29:11+0000
قائمة بأفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. بينهم عراقي

شفق نيوز/ تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ، برصيد 111 هدفاً أحرزها خلال 180 مباراة خاضها حتى الآن مع منتخب البرتغال.

وانفرد رونالدو (36 عاماً) بالرقم القياسي العالمي، كأفضل هداف في تاريخ منتخبات الرجال لكرة القدم، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإيرلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس.

وأحرز النجم البرتغالي هدفي بلاده في تلك المباراة ليرفع رصيده إلى 111 هدفاً، ليفك شراكته مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي الذي سجل 109 أهداف خلال مسيرته الدولية.

ويدخل لاعبان عربيان بينهم عراقي، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وهما أسطورة الكرة العراقية المعتزل ورئيس اتحاد الكرة الاسبق "حسين سعيد" برصيد 78 هدفاً في 137 مباراة، والمهاجم الحالي للمنتخب الإماراتي علي مبخوت برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى منتخبات العالم لكرة القدم للرجال وفق مانشرته مواقع رياضية:

1-          رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفا في 180 مباراة.

2-          علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة.

3-          كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة.

4-           فيرينتس بوشكاش (هنغاريا) 84 في 85 مباراة.

5-           جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة.

6-           حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة.

7-           بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة.

8-           علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة.

9-           ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة.

10- ساندور كوتشيس (هنغاريا) 75 في 68 مباراة.

 

 

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