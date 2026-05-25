قائمة الأغلى في "أسود الرافدين" لعام 2026.. أحمد قاسم أولاً

شفق نيوز- بغداد

نشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمية قائمة بأعلى اللاعبين قيمة سوقية في صفوف المنتخب العراقي لكرة القدم المشاركين مع أسود الرافدين في بطولة كأس العالم 2026 .

وتصدر اللاعب احمد قاسم القائمة بقيمة سوقية بلغت 3.5 ملايين يورو، فيما جاء ماركو فرج في المركز الثاني بقيمة 1.8 مليون يورو.

وحل ميرخاس دوسكي ثالثاً بقيمة 1.7 مليون يورو، يليه علي الحمادي بقيمة 1.5 مليون يورو، ثم مهند علي بقيمة 1.4 مليون يورو .

كما جاء إيمار شير بقيمة 1.3 مليون يورو، تلاه زيدان إقبال بقيمة مليون يورو ، ثم ابراهيم بايش بقيمة 900 ألف يورو .

واحتل أمير العماري المركز قبل الاخير بقيمة 850 ألف يورو، وبالقيمة ذاتها جاء كيفن يعقوب في الترتيب الأخير.

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراتين وديتين في معسكره المقام باسبانيا، ضمن معسكره التدريبي استعداداً لنهائيات كأس العالم الاولى مع منتخب اندورا يوم 28 من الشهر الحالي والثانية مع اسبانيا يوم 4 حزيران المقبل.