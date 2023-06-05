قائمة المنتخب الأولمبي العراقي لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، يوم الاثنين، القائمة المستدعاة لبطولة غرب آسيا التي من المزمع انطلاقها للفترة من 12 حتى 20 حزيران/ يونيو الجاري في بغداد وكربلاء.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لوكالة شفق نيوز، وضمت قائمة المدرب راضي شنيشل، 25 لاعباً هم: حسن عباس من نادي القاسم، ورضا عبد العزيز من نادي الديوانية، ومحمد حسن، وزيد تحسين، وحسين عبد الله، من الطلبة.

كما تضم التشكيلة كميل سعد لطيف من نادي "رد ستار" السويسري، وحسين عامر من الصناعات الكهربائية، ومصطفى عمران من اتلانتا الايطالي، ويوسف الإمام مالمو السويدي، وأحمد حسن مكنزي، وهلو فائق، من أربيل، وكرار سعد، ونهاد محمد من الكرخ، ومصطفى سعدون من الكهرباء، وكرار محمد، ومنتظر محمد من النفط، وزيد إسماعيل من نوروز.

وكذلك أمير أحمد من فريق الحدود، وعلي الموسوي من "B.93" الدنماركي، ومنتظر عبد الأمير من القوة الجوية، وعلي محمد حاتم من "لاس روزاس" الإسباني، وزيدان عبد الجبار من كربلاء، وبلند حسن من "غراف شاب" الهولندي، وذو الفقار يونس من الشرطة، وسالم أحمد من فريق الميناء.