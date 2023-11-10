قائمة المنتخب العراقي لمواجهة اندونيسيا "مكتملة" وإقبال يغيب لأسباب فنية

شفق نيوز/ كشف المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي، اليوم الجمعة، اكتمال قائمة المنتخب الأول لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل بحضور المحترفين استعداداً لمباراة اندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم، فيما لفت الى ابعاد زيدان اقبال بسبب وضعه البدني.

وقال محمد عماد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الفريق العراقي سيتجمع الأحد المقبل باستثناء عدد من المحترفين الذين سيلتحقون فيما بعد".

وأوضح ان "اللاعبين بشار رسن وسعد ناطق وعلي عدنان وفهد طالب من المحترفين فقط سيلتحقون بمعسكر البصرة مع زملائهم منذ بداية التجمع"، مبيناً أن "المحترفين الباقين سيلتحقون يومي الاثنين والثلاثاء ومن بينهم علي احمد وفرانس ضياء اللذين سيصلان مساء الأحد للبصرة وسيلتحقان بتدريبات المنتخب الاثنين".

واشار محمد الى ان "المنتخب سيكتمل العدد يوم الثلاثاء باستثناء زيدان اقبال العائد من الإصابة وبالتالي لم يتم استدعاؤه لان وضعه البدني لا يساعد على ذلك.

ويخوض المنتخب العراقي اولى مبارياته الخميس أمام منتخب إندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان كاساس اعلن القائمةُ النهائية للمنتخب العراقي للقاء إندونيسيا وفيتنام والتي تألفت من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، ريبين سولاقا، حسين علي، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، دانيلو السعد، يوسف أمين، بشار رسن، علي جاسم ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، مهند علي وباشانغ عبدالله.