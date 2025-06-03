قائمة المنتخب العراقي تكتمل بوصول محترفي النرويج "شير" و"فرج"

شفق نيوز/ وصل يوم الثلاثاء، لاعبا المنتخب الوطني العراقي ايمار شير، المحترف في نادي ساربسبورغ النرويجي، وماركو فرج، المحترف في نادي سترومسغودست النرويجي إلى محافظة البصرة .

وبوصول شير وفرج تكون قائمة المنتخب الوطني العراقي التي دعاها المدرب غراهام ارنولد قد اكتملت، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية المقررة في ملعب جذع النخلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، الخميس المقبل.

وسينضم اللاعبان المحترفان في الدوري النرويجي، لمعسكر المنتخب الوطني العراقي في البصرة بغية الاستعداد لمواجهة كوريا والأردن.

واعتذر لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم منتظر ماجد، عن الالتحاق بالمنتخب بعد تعرضه لإصابة في مشط القدم خلال التحضيرات لمباراة فريقه هاماربي أمام إلفسبورغ في الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، مما منعه ذلك من المشاركة في لقائي العراق.