قائمة الفرق الأكثر أرباحاً في مونديال الأندية.. تعرف على التفاصيل

شفق نيوز - متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن أرباح الأندية العشرة الأوائل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية تحقيقاً للعائدات المالية في البطولة، مؤكدة أن النادي الملكي حصل على جائزة مالية مباشرة قدرها 18.06 مليون يورو، مقابل تأهله إلى "المربع الذهبي" للمونديال على حساب نادي بوروسيا دورتموند الألماني بفوزه المثير عليه 3-2 مساء أمس السبت، ليضرب موعداً مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في "المربع الذهبي".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد حصد جائزة مالية إجمالية حتى الآن تقدر بـ72.89 مليون يورو، متصدراً بذلك قائمة إيرادات كأس العالم للأندية، ويليه في المرتبة الثانية منافسه المقبل باريس سان جيرمان برصيد 66.43 مليون يورو، ومن ثم فلومينينسي البرازيلي في المرتبة الثالثة برصيد 52.32 مليون يورو.

ودخل نادي الهلال السعودي قائمة أكثر عشرة أندية تحقيقاً للأرباح، حيث يحتل المركز العاشر، بعدما حصل على 29.39 مليون يورو، وذلك بعدما خرج من دور ربع النهائي على يد فلومينينسي البرازيلي، بحسب نفس التقرير.

وفيما يلي ترتيب أرباح العشرة الأوائل في مونديال الأندية 2025 حتى نصف النهائي:

1- ريال مدريد (إسبانيا) – 72.89 مليون يورو

2- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 66.43 مليون يورو

3- فلومينينسي (البرازيل) – 52.32 مليون يورو

4- تشيلسي (إنجلترا) – 50.83 مليون يورو

5- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 48.97 مليون يورو

6- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 45.43 مليون يورو

7- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 42.51 مليون يورو

8- بالميراس (البرازيل) – 34.26 مليون يورو

9- إنتر ميلان (إيطاليا) – 32.35 مليون يورو

10- الهلال (السعودية) – 29.35 مليون يورو.

ووفقاً للصحيفة سيحصل الفريقان الفائزان في الدور قبل النهائي (ريال مدريد × باريس سان جيرمان، وفلومينينسي × تشيلسي) على 25.8 مليون يورو إضافية، بينما سينال البطل النهائي 34.3 مليون يورو.

وبالتالي، في حال توج ريال مدريد باللقب يوم الأحد 13 تموز/ يوليو الجاري، على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، فإنه سيرفع إجمالي جوائزه إلى 132.99 مليون يورو، ما يعزز ريادته كأغنى ناد في البطولة على مستوى الجوائز المالية.

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مبلغا قياسياً قدره 1 مليار دولار (نحو 860 مليون يورو) لتوزيعه بين 32 فريقاً مشاركاً في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، بنظامها الجديد.