قائد أمن كأس العالم: استعنا بمتخصصين من الشرطة الأوروبية ومنظمة يوروبول لتأمين المونديال

شفق نيوز / أعلن قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم في قطر ، اليوم الجمعة، تنفيذ برامج ودورات تدريبية ضمن الاستراتيجية الأمنية للبطولة ضمن فعاليات تأمين البطولة، فيما كشف عن الاستعانة بمتخصصين من الشرطة الأوروبية ومنظمة يوروبول بهذا الشأن.

وقال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن "لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة حريصة على الوصول إلى قمة الجاهزية لتأمين المونديال على كافة المستويات"، مشدداً على أن "سلامة وأمن كافة المشاركين في كأس العالم من منتخبات ومشجعين وزوّار، تعدّ أولوية أساسية".

وأضاف الشيخ خليفة أن "لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة حرصت على رفع قدرات الكادر البشري، من خلال تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والتمارين المشتركة، وذلك تنفيذاً لما جاء في الاستراتيجية الأمنية للبطولة، حيث تم في هذا الجانب تنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية، من أهمها برنامج أمن وسلامة الجماهير الرياضية والذي صمم خصوصاً ليكون موجهاً للأمن الحكومي والأمن الخاص".

وكشف المسؤول القطري أنه "تمت الاستعانة بخبراء متخصصين من الشرطة الأوروبية ومنظمة يوروبول لتنفيذ هذه الدورات والبرامج، وتطابقت جميعها مع ما هو معتمد ومطبق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبلغ إجمالي المشاركين بهذه البرامج من الأمن الحكومي 32 ألف مشارك، بالإضافة إلى 17 ألفاً من الأمن الخاص".

وبيّن الشيخ خليفة أنه "تم تنفيذ عدة برامج تدريبية مثل (أمن وسلامة الملاعب، الحس الأمني، إدارة الحشود، حقوق الإنسان، الإسعافات الأولية، التعاون مع الجمهور) بالإضافة إلى برنامج سياسات وإجراءات البطولة، حسب كل موقعه، والذي غطى التدريب على إخلاء المنشأة والتدريب على سيناريوهات محتملة".

وأكد المسؤول القطري أن البطولات الرياضية المختلفة التي استضافتها دولة قطر، خلال السنوات القليلة الماضية، شكلت اختباراً حقيقياً لمدى استعداد وجاهزية الكوادر والملاعب والأجهزة والتقنيات الأمنية الحديثة التي ستستخدم خلال بطولة كأس العالم.

وعلى صعيد التعاون الخارجي، أوضح أن اللجنة تعمل بصورة متكاملة ومتجانسة مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان انسيابية تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الأمنية، وقال: "تم في هذا الشأن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومنظمات دولية مختلفة؛ مثل: (الإنتربول، والمركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، ووكالة الشرطة الأوروبية اليوروبول (Europol)".

وحول الاستعدادات للتعامل مع أي حالات شغب، ذكر أنه "منذ أن نالت قطر شرف تنظيم البطولة شرعت اللجان المختلفة، ومن ضمنها اللجنة الأمنية، في وضع برامج التدريب والتأهيل والجاهزية وإدارة الحشود الرياضية، وفن التعامل مع الجمهور، مع استصحاب كافة السيناريوهات والتهديدات الأمنية مثل الشغب".

وتستعد قطر لانطلاق الحدث الرياضي الأهم في العالم، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.