قائد المستقيلين في اتحاد الكرة العراقي يروي اسباب "الاستقالة الجماعية"

شفق نيوز/ أرجع رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اسباب تقديم لجنته استقالات جماعية، اليوم الاثنين، إلى كثرة التدخلات وعدم الاستقلالية.

وقال حيدر عوفي اللامي، لوكالة شفق نيوز، إنه قدم استقالته من لجنة المسابقات مع اعضاء اللجنة "سيروان نجم الدين علي عبيس ونجم عبد عبود الاوسي"، مؤكداً أن الجميع تقدم باستقالة جماعية من العمل في لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وأضاف اللامي، أن الاستقالة جاءت بسبب كثرة التدخلات وعدم استقلاليتنا، ما ادى الى جعلنا نبتعد عن الحيادية والمهنية في اداء اعمالنا داخل اللجنة، متمنياً في ذات الوقت للاتحاد العراقي لكرة القدم كل النجاح والتوفيق مستقبلاً.

وفي وقت سابق صباح اليوم الاثنين، تفاجئ الوسط الرياضي العراقي باستقالات رئيس واعضاء لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، كونها "سابقة خطيرة ومفاجئة مدوية للوسط الرياضي"، وأزمة جديدة يواجهها رئيس الاتحاد عدنان درجال، سيما وأن هذه اللجنة من "أهم لجان الاتحاد".