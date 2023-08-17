"قاهر آرنولد".. جلطة دماغية تدخل "علي الگيار" العناية المركزة

شفق نيوز / تعرض بطل بناء الاجسام العالمي "علي الگيار"، إلى جلطة في الدماغ، تم على اثرها نقله لاحدى مستشفيات العاصمة بغداد حيث يرقد تحت العناية المركزة.

ويعد الگيار رمزاً من رموز الرياضة العراقية، ويصنف على أنه بطل العراق منذ عام 1965 لغاية اعتزاله عام 1975، واشتهر بأنه اللاعب الذي قهر النجم الأمريكي بطل بناء الاجسام والممثل ارنولد، اذ جاء الگيار رابعا على مستوى العالم بينما حل ارنولد خامساً، بحسب أرشيف الاتحاد العالمي واللجنة الاولمبية الدولية والبلد المضيف للبطولة.

كما أحرز بطولات عديدة أبرزها بطولة آسيا عام 1970 في باكستان، والمركز الثاني عام 1974 في الفلبين، كما كان بطل العرب والشرق الأوسط للأعوام 1970-1971 -1972 على التوالي.