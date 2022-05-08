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قانوني يعد سحب الثقة عن العنكوشي "غير شرعي" و يحدد المخالفات المرتكبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-08T11:32:57+0000
قانوني يعد سحب الثقة عن العنكوشي "غير شرعي" و يحدد المخالفات المرتكبة

شفق نيوز/ اكد المتخصص بالقضايا الرياضية العراقية المحامي طارق الشرع، يوم الأحد، ان اجتماع الهيئة العامة لنادي الديوانية الذي افضى الى سحب الثقة عن حسين العنكوشي "غير شرعي ولا قانوني" لوجود اربع نقاط جوهرية مخالفة للقانون 18 لسنة 1988.

وقال الشرع لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية برئاسة حسين العنكوشي ما زالت محتفظة بشرعيتها وعملها في النادي".

ولفت الى أنه "لا يحق للهيئة العامة حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة لان المادة 14 من قانون الاندية 19 قد تم حذفها بالتعديلات التي اجريت على القانون بالرقم 37 لسنة 1988 حيث اصبح للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية الحق الحصري بحل الهيئات وتعيين هيئات مؤقتة".

واضاف الشرع ان "الاجتماع يجب ان يكون بطلب من الهيئة الادارية او بثلثي اعضاء الهيئة العامة وهذا ما لم يحصل".

وتابع "يجب ان يتم تبليغ جميع اعضاء الهيئة العامة عن الدعوة للاجتماع عن طريق النشر في احدى الصحف المحلية وهذا لم يحصل أيضا، او ان يبلغ جميع اعضاء الهيئة الادارية او على انفراد تحريريا وهذا لم يحصل".

وكانت الهيئة العامة لنادي الديوانية قد قررت في اجتماع استثنائي سحب الثقة عن رئيس النادي حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي.

وعدّ العنكوشي ذلك القرار باطلاً وتم بتحريض من وزير الشباب والرياضة ، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال .

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