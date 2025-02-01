قانوني: القيثارة مستثنى من المادة "4-19" من لائحة المسابقات العراقية

شفق نيوز/ كشف القانوني المتخصص بالشأن الرياضي، أسامة عدنان، يوم السبت، عن عدم وجود أي مخالفة من قبل نادي الشرطة خلال مباراته أمام القوة الجوية بشأن إشراك لاعبين محترفين.

وقال عدنان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "النادي لن يتعرض لمخالفة فيما يتعلق بالمادة 4-19 من لائحة المسابقات، وذلك بسبب الاستثناء الممنوح للنادي نتيجة مشاركة فريق الشرطة الخارجية بدوري أبطال آسيا للنخبة".

وحسم فريق الشرطة يوم الخميس الماضي، ديربي العاصمة مع فريق القوة الجوية، لصالحه بنتيجة 2-1 بختام مباريات الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وتقدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم أمس الجمعة، باعتراض رسمي إلى اتحاد الكرة العراقي، ضد نادي الشرطة.

وبحسب بيان للنادي، فإن الاعتراض الذي تقدمت به إدارة الجوية ضد الشرطة، جاء بعد قيام الأخيرة بـ "خرق لوائح مسابقات دوري نجوم العراق، من خلال إشراكه لثلاثة لاعبين محترفين تسلسل منتخبات بلدانهم فوق (91).

ووفق إدارة نادي الجوية، فإن ذلك يعد مخالفة واضحة وصريحة، للمادة (4 – 19) والتي نصت على مشاركة لاعبين اثنين تصنيف بلدانهم (91) فما فوق، وعليه فإن مشاركة هؤلاء اللاعبين غير قانونية، ومخالفة للوائح المسابقات والتي تم الاتفاق عليها مع الأندية المشاركة بدوري نجوم العراق.

وطالبت إدارة النادي، اتحاد الكرة، بإحقاق الحق وتطبيق القانون وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، لأجل إنجاح جميع المسابقات التي تقام تحت خيمة الاتحاد، خدمة للرياضة العراقية.