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قانونية البرلمان تفاجئ عدنان درجال وتتراجع عن قرارها

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-05T06:40:01+0000
قانونية البرلمان تفاجئ عدنان درجال وتتراجع عن قرارها

شفق نيوز/ أظهر كتاب صادر عن قانونية البرلمان العراقي، تراجع عن موقفها فيما يخص موضوع ترشيح عدنان درجال لرئاسة اتحاد الكرة، الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة.

وكانت اللجنة القانونية ذكرت في كتاب سابق، أنها لا تجد مانعا دستورياً وقانونياً من ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمنصب رئيس اتحاد الكرة العراقي.

لكن اللجنة، في قرار جديد، طلبت بصرف النظر عن القرار السابق، بحجة الاستشارة مع مختصين قانونيين بهذا الصدد.

وقدم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة أوراق ترشيحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة الى جانب منافسه الوحيد على الرئاسة رئيس نادي الكرخ شرار حيدر.

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