إقامة 7 مواجهات في دوري الصالات الممتاز.. وهذه هي النتائج

شفق نيوز/ أقيمت يوم السبت سبع مباريات من الجولة السادسة والعشرين لدوري كرة الصالات.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الجيش على مضيفه بلدية الناصرية 4-2، وحقق فريق نادي الشرقية مفاجأة بفوزه على فريق نادي الشرطة 3-2 ، وفوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي شهربان بنتيجة 7-2.

وفاز فريق نادي القوة الحوية على فريق نادي اوروك 5-0، وتغلب فريق نادي غاز الشمال على فريق الجنوب 9-1 ، وفاز فريق نادي الجنسية على فريق نادي غاز الجنوب 2-1 ، كما فاز نادي نفط البصرة على فريق امانة بغداد 5-1 .

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق برصيد 67 نقطة بعد انتهاء الجولة 26 من دوري كرة الصالات .