إقامة 7 مواجهات دولية لشباب العراق استعداداً لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي للشباب لكرة القدم، عماد محمد، يوم الأحد، الاتفاق مع اتحاد الكرة العراقي على خريطة طريق إعداد المنتخب استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية المقبلة تحت 20 عاماً 2025 المقررة في الصين.

‏وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع الكابتن عدنان درجال وأعضاء الاتحاد لإقامة سبع مواجهات دولية تجريبية للمنتخب قبل دخوله المعترك الآسيوي في شباط المقبل".

‏وأضاف أن الاتحاد سيتفق مع نظرائه في دول أخرى لتأمين مواجهات ودية لمنتخب الشباب من أجل تهيئة النهايات الآسيوية المقررة في شهر شباط من العام المقبل.

‏وبين انه تم الاتفاق مع الاتحاد العراقي لإقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخب استعدادا لنهائيات آسيا المقبلة، مبينا ان مباريات تجريبية ستتخلل المعسكرات التدريبية الداخلية مع أندية عراقية مختلفة للوقوف على جاهزية اللاعبين وإعدادهم بشكل جيد للبطولة الآسيوية.

‏وأشار محمد، إلى انه يخطط مع الاتحاد من أجل إيصال المنتخب العراقي إلى الجاهزية التامة لمواجهة فرق آسيا في النهايات المقبلة وتحقيق نتائج جيدة ومن أجل اكتشاف المواهب لزجهم بالمنتخبات الوطنية بعد أن يتم تهيئهم وأعدادهم بشكل جيد.

وكان قد تم توزيع المنتخبات الـ16 على أربعة مستويات استناداً إلى تصنيفها في نسخة 2023، حيث تأتي الصين في مقدمة التصنيف بصفتها الدولة المُضيفة، وذلك على النحو الآتي:

-الستوى الأول: الصين، أوزبكستان، العراق، اليابان

-المستوى الثاني: جمهورية كوريا، أستراليا، إيران، الأردن

-المستوى الثالث: إندونيسيا، السعودية، سوريا، قرغيزستان

-المستوى الرابع: قطر، تايلاند، اليمن، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية